В Подмосковье рассматривают возможность создания небольших фермерских кластеров

ИСТРА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Власти Подмосковья рассматривают возможность передачи небольших угодий под фермерские кластеры. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

На гастрономическом фестивале "Сыр. Пир. Мир", который посетил министр, в рамках деловой программы один из фермеров предложил властям Подмосковья посодействовать созданию социально-фермерского предпринимательского кластера в деревне.

"В Московской области большое количество так называемых неудобий, которые крупным сельхозпроизводителям возделывать экономически не целесообразно. У нас возникла идея вот эти неудобия передавать под фермерские кластеры", - сказал Воскресенский.

Всероссийский гастрономический фестиваль "Сыр. Пир. Мир" продлится до воскресенья включительно. На фестивале представлена натуральная фермерская продукция: сыр, колбасы, хлеб, мед, сладости, молочная продукция, напитки и многое другое.