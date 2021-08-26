В "Газпроммедиа" заявили, что конкурировать на медиарынке можно при поддержке государства

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Возможности глобальных аудиовизуальных сервисов превосходят возможности аналогичных локальных платформ, поэтому без активного участия государства и поддержке российских производителей контента и онлайн-сервисов не обойтись, считает заместитель генерального директор холдинга "Газпроммедиа" Юлия Голубева.

"Мы понимаем, что ресурсы глобальных игроков по своим возможностям превосходят возможности локальных видеосервисов, а иногда и целых государств. В связи с этим это позволяет им диктовать приоритеты в производстве и закупке контента у местных производителей. И мы, как и другие представители отрасли, выступаем в данном случае за сохранение баланса и за справедливую конкуренцию. И здесь, конечно, без проактивного участия государства нам не обойтись", - заявила она на сессии "Российской креативной недели", модератором которой выступил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Голубева также отметила, что поддерживает закон "о приземлении" IT-гигантов, согласно которому иностранные компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей будут обязаны открывать в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, закон принят Госдумой в июле 2021 года.

"Необходимо обеспечить прозрачные правила и равные экономические условия и регуляторную нагрузку для российских и иностранных аудиовизульных сервисов", - добавила Голубева.

Она напомнила, что холдинг "Газпроммедиа" перезапустил крупнейшую российскую платформу Rutube, и осенью там появится контент собственного производства, так называемые originals. "Мы открыты для сотрудничества со всеми - и с блогерами, и с начинающими креативными стартаперами, и со студиями, и уже с крупными успешными производителями контента", - отметила Голубева.

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. За все время проведения RCW на мероприятиях выступят более 700 спикеров, в том числе члены правительства и представители администрации президента РФ, губернаторы, лидеры интернет-индустрии, руководители СМИ и медиахолдингов, известные деятели искусства, ученые. Впервые на фест-форуме будет представлен Реестр креативных индустрий.