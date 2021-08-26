Дооснащение автомобилей системой "ЭРА-ГЛОНАСС" начнется в январе 2022 года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Автомобили, которые не будут оборудованы системой "ЭРА-ГЛОНАСС" в рамках решения коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), начнут дооснащать этой системой в январе 2022 года, сообщается в пресс-релизе Росстандарта.

"Активная фаза по дооснащению автомобилей системами "ЭРА-ГЛОНАСС" начнется в январе 2022 года. К этому времени все автопроизводители представят итоговую отчетность по автомобилям с указанием VIN-номеров, которая будет опубликована на сайте Росстандарта", - отмечается в сообщении ведомства.

Сведения о необходимости дооснащения автовладельцы в обязательном порядке получат на стадии покупки и эксплуатации автомобилей. Информация также будет заноситься в систему электронных паспортов транспортных средств (ПТС).

"В соответствии федеральным законом "О техническом регулировании", все меры в рамках отзывных кампаний осуществляются за счет автопроизводителя. Для собственников автомобилей эти мероприятия являются бесплатными", - отмечается в пресс-релизе.

Автопроизводители должны представить на согласование в Росстандарт соответствующие отзывные программы в течение 10 дней с момента начала применения данного механизма.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что коллегия ЕЭК из-за нехватки компонентов приняла решение разрешить автоконцернам до конца года не оборудовать системой "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобили, изготовленные на территории Евразийского экономического союза. При этом машины необходимо будет дооснастить системами до 30 июня 2022 года.