ТМК считает введение импортных пошлин на ее трубы в США необоснованным

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Трубная металлургическая компания" (ТМК) - крупнейший производитель труб в России - считает решение Министерства торговли США о введении импортных пошлин на некоторые виды ее труб необоснованным, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Введенная мера затрагивает менее одного процента от общего объема глобальных поставок ТМК. При этом компания считает данное решение необоснованным. ТМК является признанным ответственным участником глобального рынка трубной продукции. Мы осуществляем поставки в соответствии с добросовестной торговой практикой и планируем защищать свои интересы в рамках правового поля", - заявили в компании.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США ввело таможенную антидемпинговую пошлину в размере 209,72% на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали российских ПАО "ТМК" и АО "Волжский трубный завод" (принадлежит ТМК).

Кроме того, в отношении предприятий была введена компенсационная пошлина в размере 48,38% в связи с возможным получением ими субсидий. Россия, по данным ведомства, поставила в 2020 году в США 11,47 тыс. тонн подпадающих под введенные пошлины труб.

"После консолидации активов ЧТПЗ (ТМК завершила приобретение 86,54% акций "Челябинского трубопрокатного завода" в марте) объемы продаж ТМК в сегменте бесшовных труб могут достигнуть 3 млн тонн. На данном фоне объем экспорта в США выглядит незначительным и может несущественно повлиять на финансовые показатели компании. Данные объемы могут быть перенаправлены на внутренний рынок", - сказал в комментарии ТАСС руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов.

"Я думаю, что эффект пошлин будет достаточно ограниченный, так как основной бизнес ТМК - это продажа нефтегазовых труб в России. Экспорт - достаточно небольшая часть бизнеса и пошлины не окажут большого влияния. Тем более, что США ограждаются от всех уже давно, и сюрпризом это не должно было стать, компания должна была быть готова", - сказал в комментарии ТАСС руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко.

В начале августа Минторг США сообщил, что намерен ввести таможенные пошлины на импорт ряда труб из России, Украины и Республики Корея после того, как власти пришли к выводу, что в результате их ввоза "американский промышленности нанесен значительный ущерб".

Соответствующее расследование началось в июле прошлого года и было инициировано на основании обращения расположенного в Хьюстоне (штат Техас) дочернего предприятия французского производителя труб Vallourec - Vallourec Star.