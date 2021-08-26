Девелопер вложит 65 млрд рублей в поселок-спутник Анапы с пляжем и парящим мостом

АНАПА, 26 августа. /ТАСС/. Компания "РКС Девелопмент" намерена направить до 65 млрд рублей на строительство туристическо-девелоперского кластера в долине поселка Сукко Анапского района с пляжем и парящим мостом, сообщила журналистам финансовый директор компании Евгения Муханова.

Кластер будет расположен в нескольких километрах от курортного города Анапы и займет территорию в более 150 га, на которой предполагается строительство 500 тыс. кв. м жилья в двух жилых комплексах и 100 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, в том числе отеля.

Идея проекта заключается в создании единой градостроительной среды и инфраструктурных объектов, с возможностью их использования всеми жителями кластера.

"Это своего рода город в городе, отдельная экосистема, позволяющая ее жителям решать все свои бытовые вопросы, без необходимости посещения города Анапы", - сказали в компании.

В рамках реализации кластера также планируется создание парков, фонтанов, МФЦ, аквапарка и сети бассейнов. Также в планах "РКС Девелопмент" на 2021-2022 гг. - благоустройство пляжа, в рамках которого планируется строительство парящего моста - смотровой площадки. Полностью реализовать проект туристско-рекреационного кластера компания планирует к 2029 году.

Объемы и источники финансирования

"Проект будет реализован по принципу Fee development - суть его в том, что мы заходим на территорию как управляющая компания, реализуем проект за счет собственника земельного участка и получаем вознаграждение при его успешной реализации", - сообщила ТАСС финансовый директор "РКС Девелопмент" Евгения Муханова.

По ее словам, общий бюджет проекта оценивается в 55-60 млрд руб. Проект будет реализован с привлечением банковского финансирования, порядка 7,5-15% составят средства собственника земельного участка.

При этом компания также рассматривает возможность привлечения льготного кредитования отеля по ставке 3-5%.

"Специально под проект мы не планируем привлечение бондов, однако, в целом рассматриваем этот инструмент для развития группы компаний "РКС Девелопмент". Очередное размещение назначено на конец текущего года - начало следующего", - добавила собеседница агентства.

В свою очередь, коммерческий директор "РКС Девелопмент" Александр Коваленко уточнил журналистам, что в последние годы произошел взрывной рост интереса к внутреннему туризму, связанный с резко и сильно подорожавшей валютой, а затем и "ковидными" ограничениями.

"Однако вопрос, как долго продлится интерес россиян к возможностям для отдыха внутри страны открыт. Во многом это будет зависеть от того, смогут ли популярные курортные места предоставить достойные условия для размещения и проживания и сервис", - считает Коваленко.

О компании

Группа компаний "РКС Девелопмент" является федеральным девелопером жилья и реализует проекты в Тверской, Архангельской и Пензенской областях, ХМАО, Краснодарском крае, Москве и Московской области. В 2020 году компания разместила два выпуска облигаций на 500 млн рублей каждый для фондирования своих проектов.