Спортивное информагентство "Матч +" запустят осенью

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Спортивное информационное агентство "Матч +" запустят осенью. Об этом в интервью ТАСС на полях второй "Российской креативной недели" заявил глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.

"Работа находится в завершающей стадии. Создание спортивного информационного агентства является абсолютно логичным продолжением нашей работы по созданию 360 градусов субхолдинга спортивного. Осенью состоится презентация спортивного агентства", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, опыт работы национального спортивного канала "Матч!" во время чемпионата Европы по футболу и во время Олимпиады в Токио показал, что "компетенции холдинга в распространении информационного, новостного контента очень высоки".

Работа над созданием информагентства, по его словам, велась восемь месяцев. "Сегодня утром я прочитал о некой конфронтации между "Матчем!" и спортивным агентством "Матч +" - полная глупость. Они абсолютно синергичны, они - часть единого целого и будут работать на общую идею нашего клиента, на нашу аудиторию. Будут доносить до них не только зрелищную, онлайн-информацию, но и все новости в области спорта" , - добавил он.

Впервые о создании спортивного информационного агентства Жаров заявил на полях ПМЭФ.