Google в 2021 году оплатил десятую часть штрафов за неисполнение законов России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Компания Google с начала 2021 года была оштрафована на 32,5 млн рублей за неисполнение российского законодательства, но оплатила только 3,5 млн. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Роскомнадзора.

"В 2021 году Роскомнадзором в отношении Google LLC составлено 15 административных протоколов, которые переданы в суд. Судом рассмотрено 13 дел, по которым Google оштрафован на сумму 32,5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

При этом компания оплатила 3,5 млн рублей штрафа, наложенного за то, что не фильтровала поисковую выдачу, отметили в ведомстве.

В Роскомнадзоре рассказали, что компании выписали 11 протоколов за отказ удалять запрещенную информацию и штраф на общую сумму 26 млн рублей. Он не оплачен. Кроме того, за отказ локализовать персональные данные граждан России на территории РФ выписан один протокол и штраф 3 млн рублей. Он также не оплачен.