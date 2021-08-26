Рынок медизделий в России за время пандемии вырос более чем в 1,5 раза

ПЕНЗА, 26 августа. /ТАСС/. Число зарегистрированных медицинских изделий в России за время пандемии коронавируса увеличилось более чем в полтора раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков на Всероссийском форуме InnoMed в Пензе в четверг.

"Рынок медицинских изделий вырос за период пандемии более чем в полтора раза. За 2020 год мы впервые зарегистрировали больше отечественных медицинских изделий, [чем зарубежных]", - отметил Павлюков.

Как следует из материалов презентации к докладу, в 2019 году было зарегистрировано 1 469 медицинских изделий, в 2020 году их число выросло до 3 630, в том числе 1 969 - российских медизделий и 1 661 - зарубежное.

Всероссийский форум InnoMed проходит в Пензе с 26 по 27 августа, он проводится в седьмой раз. Его организатором является правительство Пензенской области при поддержке Минпромторга РФ. На выставке в рамках форума представлены более 40 инновационных разработок в сфере медицины и фармацевтики от предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Удмуртии и других регионов.