Молочный союз РФ спрогнозировал затруднения поставок молочной продукции в Китай

БАРНАУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Затруднения поставок российской молочной продукции в Китай прогнозируется в 2021 году из-за требований сертификации в связи с COVID-19, заявила в четверг директор Молочного союза РФ Людмила Маницкая на конференции, посвященной развитию отрасли.

"Если проанализировать поставку молока и молочной продукции в Китай без мороженого, то она увеличилась в 1,5 раза, до 730 тонн, а в 2019 году было 480 тонн. В Китай мы экспортируем молоко и молочную продукцию, но больше всего мороженое - 1 тыс. тонн. Хотя в 2017 году мы его экспортировали на уровне 1,5 тыс. тонн. В этом году можно ожидать затруднения поставок в Китай в связи с выдвижением в этой стране требований по сертификации на COVID-19", - сказала Маницкая.

По ее словам, в прошлом году Россия получила право поставок молочной продукции в 60 стран мира, однако фактически поставки осуществляются в 39 стран. "В 2020 году мы экспортировали 186 тыс. тонн молока и молочной продукции в 39 стран, а импортировали 940 тыс. тонн из 64 стран, что в пять раз больше экспортного объема. <…> В нашей стране есть дефицит товарного молока", - отметила эксперт.

В свою очередь гендиректор "Союзмолока" Артем Белов заявил о росте объемов импорта с Белоруссией. По его данным, объем поставки сыров из Белоруссии в Россию вырос на 20%. Говоря об экспорте молочной продукции, Белов отметил, что РФ по итогам 2020 года увеличила в 1,5 раза экспорт в страны постсоветского пространства. В 2021 году объем экспорта молочной продукции в страны СНГ также вырос в 1,5 раза.

Экспорт молока и молочной продукции из РФ с начала 2021 года составил 122,5 тыс. тонн, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года (77 тыс. тонн). Главными покупателями этой категории подконтрольных товаров стали Украина, Казахстан, Азербайджан, Белоруссия, Узбекистан. Импорт молочной продукции в Россию с начала года составил 573,8 тыс. тонн, что на 9% меньше, чем годом ранее.