Разработчик "Ярса" начал испытывать в Москве вагоны на магнитной подушке

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Корпорация "Московский институт теплотехники" (МИТ, входит в Роскосмос) в четверг приступила к испытаниям в Москве транспортной монорельсовой системы, которая будет использовать технологию магнитной левитации (магнитной подушки), передает корреспондент ТАСС.

Как уточнили в самой корпорации, целью проекта является "создание на базе испытательного полноразмерного демонстрационного макета электроподвижного состава для проверки и подтверждения основных технических характеристик новых технических решений, связанных с внедрением технологии маглев".

В корпорации пояснили, что магнитолевитационная технология в монорельсовой транспортной системе обладает рядом преимуществ, в том числе быстротой строительства и ввода в эксплуатацию, пониженным уровнем шума, высокими эксплуатационными характеристики. Данный тип транспорта является экологически чистым, требует минимального обслуживания подвижного состава и эстакады, обладает низким энергопотреблением.

В феврале генеральный конструктор МИТ академик РАН, Герой Труда России Юрий Соломонов сообщил ТАСС, что корпорация разработала поезд на магнитной подушке, который сможет работать в том числе в беспилотном режиме. По его словам, в этом году должны начаться ходовые испытания, по результатам которых будет принято решение о развертывании полномасштабных работ по серийному изготовлению нового типа монорельсовой транспортной системы.

МИТ является разработчиком межконтинентальных баллистических ракет "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".