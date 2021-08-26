Международные резервы России за неделю выросли на $1,8 млрд

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 20 августа 2021 года выросли на $1,8 млрд и составили $595,6 млрд, говорится в материалах Банка России.

По состоянию на 13 августа международные резервы составляли $593,8 млрд.

Международные резервы выросли в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также положительной переоценки, отмечает регулятор.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.