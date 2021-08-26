Доля нелегальных товаров в России за пять лет сократилась в два раза

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Доля нелегальной продукции по большинству товаров за пять лет сократилась в два раза благодаря предпринимаемым комплексным мерам и введению цифровой маркировки. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

"За последние пять лет нам удалось в половину сократить долю нелегальной продукции по большинству товарных позиций, в отношении которых мы развернули комплексную работу и на межведомственном, и на межгосударственном уровне. Для примера, в России введение оборотных штрафов позволило сократить объем фальсифицированного автомобильного топлива с 20% до 7% от объема рынка. Аналогичного результата мы добились за счет сертификации цемента. А самый весомый вклад в борьбу с нелегальным оборотом внесла маркировка", - приводятся в сообщении слова главы министерства Дениса Мантурова.

Он отметил, что на российском рынке маркировка является обязательной пока в отношении девяти видов продукции, но цель - к 2024 году охватить всю важнейшую номенклатуру. Министр добавил, что борьба с нелегальным оборотом на территории ЕАЭС невозможна в одиночку.

"Поэтому синхронизируем действия с коллегами, и одним из важнейших результатов этой работы стало распространение системы маркировки на всю территорию Евразийского экономического союза. Также в конце 2019 года было заключено соглашение ЕАЭС, которое призвано ускорить темпы сближения акцизов по табаку. Мы рассчитываем, что налоговая политика наших стран как минимум по наиболее подверженным злоупотреблениям товарным позициям будет сближаться", - заключил глава Минпромторга России.