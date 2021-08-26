Минсельхоз хочет ограничить промышленный вылов устриц, мактры и тарани

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства намерено ограничить до 31 декабря 2021 года промышленный вылов мактры и устриц в Приморье, а также тарани в Азовском море и лиманах Краснодарского края в связи с полным освоением производителями рекомендованного объема вылова. Проект соответствующего приказа министра Дмитрия Патрушева опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Указанным проектом приказа предусматривается установление по 31 декабря 2021 года ограничения промышленного рыболовства мактры и устриц в подзоне Приморье, а также тарани в Азовском море и лиманах Краснодарского края в связи с стопроцентным освоением пользователями водных биоресурсов рекомендованного объема указанных видов водных биоресурсов", - отмечается в тексте пояснительной записки.

Как следует из записки, проект разработан с учетом рекомендаций ученого совета Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Контроль за выполнением приказа предполагается возложить на заместителя министра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова", говорится в тексте документа.