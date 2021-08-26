Сенатор Митин считает, что маркировка упакованной воды защитит потребителей от контрафакта

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Маркировка упакованной воды позволит защитить потребителей от контрафактной и фальсифицированной продукции. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин на международном форуме "Антиконтрафакт" в Нур-Султане.

"Особое внимание верхней палаты российского парламента уделяется проблеме обеспечения населения страны качественной и безопасной питьевой водой, наведению порядка на рынке упакованной воды и питьевой воды, реализуемой в розлив. Некачественная вода представляет угрозу для населения, а цифровая маркировка поможет обезопасить потребителей от контрафакта", - сказал Митин.

Он напомнил, что вопросы законодательного обеспечения развития легального рынка, совершенствования мер борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукцией находятся на парламентском контроле Совета Федерации и лично его председателя - Валентины Матвиенко. "В настоящее время крупнейшие добросовестные производители активно готовятся к началу маркировки, заключили контракты на поставку оборудования, а некоторые оснастили линии", - добавил парламентарий.

С 1 сентября 2021 года в РФ начнется регистрация в государственной системе маркировки всех участников оборота упакованной воды. С 1 декабря цифровая маркировка станет обязательной для минеральной воды, с 1 марта 2022 года - для всей упакованной питьевой воды.