Убытки от неурожая из-за засухи во Владимирской области составили 1,3 млрд рублей

ВЛАДИМИР, 26 августа. /ТАСС/. Власти Владимирской области оценили убытки из-за гибели сельхозкультур и снижения урожайности, вызванных аномально жаркой погодой, в 1,3 млрд рублей. Об этом в четверг в ходе заседания совета по аграрной политике при губернаторе региона сообщил директор областного департамента сельского хозяйства и продовольствия Константин Демидов.

Как сообщалось ранее, со второй декады июня и по середину августа в регионе наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, которая отрицательно сказалась на состоянии посевов сельскохозяйственных культур. Дневная температура воздуха достигала 36-40 градусов по Цельсию, среднесуточная - 25,2 градуса, что выше нормы на семь градусов, количество выпавших осадков - от 0 до 40% от нормы.

"С середины июля мы начали обследование всех посевов во всех районах, эта работа показала, что фактически почти 20 тыс. гектаров сельхозкультур, примерно пятая часть, просто погибли. Если по зерновым это 10% от общей посевной площади, картофеля - 10%, беспокровный посев многолетних трав - 22%, по кукурузе на силос - 16%, в общей сложности 20 тыс. гектаров. Затраты, которые были произведены на посевной площади, которая списана на сегодня, составили 457 млн рублей, причем это прямые убытки с полей, с которых мы уже ничего не возьмем. <…> Убытки от недополученной продукции из-за снижений урожайности составили примерно 800 млн рублей, то есть мы можем сегодня говорить, что общий ущерб можно оценить в сумму примерно 1,3 млрд рублей", - отметил Константин Демидов.

Как пояснил глава профильного департамента, общее снижение урожайности на оставшихся площадях составляет примерно 30%, при этом по зерновым и кукурузе она снизилась примерно в полтора раза.

"Принято решение о выделении сельхозтоваропроизводителям области дополнительных 300 млн рублей в текущем году. <…>Эти средства будут предназначены для помощи в приобретении недостающих кормов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, семенного посадочного материала к 2022 году. Надеемся, что эти меры позволят заложить основу для более успешного нового сезона", - отметил в ходе заседания совета губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, уточнив, что субсидии будут выдаваться аграриям под гарантию несокращения посевных площадей.

Ранее о необходимости оказания финансовой помощи заявили депутаты Законодательного собрания Владимирской области, где шесть районов объявили ЧС из-за засухи и потери урожая. Всего сельхозорганизациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами области посеяно более 90 тыс. гектаров зерновых культур, 5,6 тыс. гектаров технических культур, 3 тыс. гектаров картофеля, 1,49 тыс. гектаров овощей, 172 тыс. гектаров кормовых культур.