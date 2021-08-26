Выручка АО "Атомэнергопром" за первое полугодие 2021 года выросла на 14%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Консолидированная выручка АО "Атомэнергопром" (интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли, входит в госкорпорацию "Росатом") за первое полугодие 2021 года выросла почти на 14% и составила 431,5 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил департамент коммуникаций Росатома.

"Консолидированная выручка АО "Атомэнергопром" выросла на 51,3 млрд рублей (на 13,5%) и составила 431,5 млрд рублей. Прибыль от операционной деятельности за I полугодие 2021 года увеличилась на 30,5 млрд рублей (на 33,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 120,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Однако чистая прибыль компании за I полугодие 2021 года снизилась на 5,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 81,9 млрд рублей. Как отмечается в сообщении госкорпорации, уменьшение прибыли связано с эффектом от курсовых разниц за рассматриваемые периоды. "В сопоставимых условиях, без учета влияния указанного фактора, рост чистой прибыли группы составил бы 21,3 млрд рублей (31,5%), - говорится в сообщении. - Активы группы за I полугодие 2021 года выросли на 7,6 млрд рублей, или на 0,2%. Основные показатели финансовой устойчивости и ликвидности свидетельствуют о стабильном финансовом положении Группы".

АО "Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии. Занимает первое место в мире по строительству АЭС за рублейежом (одновременное сооружение 36 энергоблоков), 2-е место в мире по генерации электроэнергии на АЭС (концерн "Росэнергоатом", 10 станций, 35 энергоблоков суммарной электрической мощностью 29 ГВт); 2-е место в мире по запасам урана и 3-е место в мире по объему добычи. На него приходится 17% рынка ядерного топлива (поставки для каждого 6-го энергетического реактора в мире).