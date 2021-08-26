ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала компанию Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке, сообщила пресс-служба ФАС.

"Федеральная антимонопольная служба наложила на Booking.com B.V. (Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Компания управляет агрегатором Booking.com. <…> Ведомство установило, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов)", - говорится в пресс-релизе службы.

По данным ФАС, компания навязывала гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Вследствие этого гостиницы не имели возможности установить в других каналах продаж цену на свои услуги ниже, чем на Booking.com, отмечается в сообщении.

"ФАС России установила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц. До настоящего момента компания не исполнила предписание", - резюмировали в пресс-службе ФАС.

В Booking сообщили, что планируют обжаловать решение ФАС о штрафе на 1,3 млрд рублей.

В мае текущего года вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников запросил информацию у руководителей (сопредседателей) общественных советов при территориальных органах ФАС о поступлении жалоб от предпринимателей на действия цифровых платформ, либо агрегаторов информации. Вице-президент бизнес-объединения выразил мнение, что, открывая новые возможности для потребителей и производителей "цифровые платформы могут использовать недобросовестные методы ведения бизнеса, вмешиваясь в экономические отношения на товарных рынках, участниками которых они даже непосредственно не являются". Один из примеров в письме касался ситуации с Booking.com. Кожевников уточнил ТАСС, что речь идет о запрете отелям управлять собственными продажами "с помощью навязывания паритета цен, а также ограничения более выгодного предложения для туриста".