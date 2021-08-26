Глава Адыгеи потребовал контролировать цены на ярмарках для сельхозпроизводителей

МАЙКОП, 26 августа. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов требует от властей региона контролировать цены на ярмарках, где реализуют продукцию местные сельхозпроизводители.

"Во всех муниципалитетах республики организована работа ярмарок, нужно контролировать, чтобы товары на них продавались по сниженным ценам - на уровне отпускных цен предприятий. Люди должны видеть разницу с ценами в магазинах", - сказал Кумпилов в четверг на заседании республиканского кабинета министров. Он напомнил, что сельхозпроизводители должны иметь возможность напрямую предлагать продукцию потребителям.

Между тем, как информировали по итогам заседания в пресс-службе главы региона, в сельхозотрасли "отмечается снижение объемов производства". "Это связано со сложившимися агроклиматическими условиями и со снижением площади посевов зерновых и зернобобовых культур", - пояснили в пресс-службе. Здесь отметили, что Кумпилов указал на необходимость обеспечения эффективного использования земель сельхозназначения и потребовал "не допускать снижения набранных темпов производства в отрасли".

"Также была поставлена задача: стимулировать предпринимательскую активность в реальном секторе", - подчеркнули в пресс-службе. По словам главы Адыгеи, весь инструментарий для достижения этой цели есть. "Мы создали центры поддержки бизнеса во всех муниципалитетах. Доводите до населения информацию о действующих мерах поддержки", - потребовал он.