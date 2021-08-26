ЦБ назвал 10 субъектов России наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Банк России отнес 10 субъектов РФ к так называемой красной зоне, где риск мошенничества с полисами ОСАГО наиболее вероятен. Среди регионов оказалось шесть субъектов Северо-Кавказского федерального округа, говорится в мониторинге региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО.

"По данным за истекший скользящий год, по состоянию на 1 июля 2021 год к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены 10 субъектов РФ, среди которых шесть субъектов Северо-Кавказского федерального округа (за исключением Ставропольского края) и Приморский край", - отмечается в документе.

В "красную" зону также вошли такие субъекты Сибирского федерального округа, как Новосибирская область, Республика Тыва и Республика Хакасия.

"В настоящее время вблизи границ "красной" зоны находятся Красноярский, Хабаровский, Краснодарский и Забайкальский края, Нижегородская, Курская, Челябинская области, а также Еврейская автономная область и Республика Адыгея", - уточнили в ЦБ.

Согласно данным регулятора, суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к "красной" зоне, за год составила 5,5% российского рынка ОСАГО, при этом вклад этих субъектов РФ в страховые выплаты достигает 10,3%.

При этом за последние три месяца средняя выплата по ОСАГО снизилась на 1,5%, до 68,1 тыс. рублей. За год по России в целом этот показатель вырос на 4,2%, свидетельствуют данные ЦБ.