"Роснано": замещение 80% импортных медизделий российскими создаст 100 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Импортозамещение 80% ввозимых сейчас из-за рубежа медицинских изделий позволит привлечь в бюджет более 60 млрд рублей и создать более 100 тыс. рабочих мест. Об этом рассказал старший управляющий директор УК "Роснано", председатель правления консорциума "Медицинская техника" Иван Ожгихин на форуме Innomed, сообщили в четверг в пресс-службе группы "Роснано".

"Анализ технологических компетенций предприятий российской медицинской промышленности показал, что около 80% медицинских изделий, закупаемых сегодня за счет бюджетных средств, могут быть сделаны в России с высоким уровнем локализации. При таком переходе на использование отечественных медизделий в бюджет могут поступить более 60 млрд руб. дополнительных налогов и могут быть созданы более 100 тыс. рабочих мест, а также направлены реинвестиции в развитие отрасли", - приводит пресс-служба слова Ожгихина.

Достижением этой цели и координацией деятельности разработчиков, производителей и потребителей медицинской техники и расходных материалов занимается консорциум "Медицинская техника", учрежденный тремя ключевыми ассоциациями медицинской промышленности, государственными корпорациями "Ростех", "Росатом" и концерном "Алмаз-Антей".

Одна из наиболее масштабных задач Консорциума - создание единой цифровой платформы медицинской техники, которая обеспечит непрерывный мониторинг состояния оборудования на всех стадиях жизненного цикла.

В рамках форума Innomed состоялось подписание соглашения Консорциума с ФГБУ "Национальный институт качества" Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Эффективное сотрудничество структур обеспечит развитие отечественного производства, эволюцию рыночных механизмов для замещения импортной продукции и внедрение новых программ дополнительного профессионального образования. Работа по данному направлению также обеспечит диверсификацию предприятий оборонно-промышленного комплекса, ориентированных на выпуск продукции гражданского назначения.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", ООО "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D-центров в 37 регионах России.