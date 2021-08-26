Индекс Мосбиржи 26 августа снизился на 0,9%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг остался в красной зоне. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,9%, до 3851,57 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,14%, до 1634,79 пункта. Доллар по отношению к рублю на 20:30 мск вырос на 0,38%, до 74,22 рублей, евро - на 0,19%, до 87,22 рублей.

Рынок акций

Российский рынок акций в четверг снижался на фоне усиления осторожности на зарубежных площадках и новой волны падения нефтяных цен, считает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

В лидерах спроса остаются акции "Мечела" (+5,41%). Дорожали также акции "Энел России" (1,1%), "Магнита" (+0,63%).

Под давлением оказались расписки TCS (-3,43%). В аутсайдерах дня были акции ВТБ (-1,89%). Здесь с 12 августа идут распродажи с небольшими паузами, и рынок до сих пор не нашел точку опоры, считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. Ослабели акции Polymetal (-2,26%). Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Александр Осин считает, что негативным фактором для оценок представляется снижение рентабельности на фоне консолидации цен ключевых рынков и роста капитальных затрат. Компания связывает их с повышением инфляционных индикаторов и увеличением реального объема производственных проектов, отмечает эксперт.

Акции "Русгидро" выступили в роли "защитных" инструментов, отмечает Осин. "Статистика компании за первое полугодие отразила значимый прирост выручки и прогнозов выручки. Однако, ретабельность снизилась на фоне роста capex. Компания прогнозирует по итогам года ускорение прироста выручки до 19%(г/г) против лишь 3%(г/г) в среднем в 2013-2020 годах, это соответствует рыночным прогнозам, но выше наших долгосрочных оценок - в которых заложен среднегодовой прирост данного показателя на уровне 10%.Однако, итоговое влияние ускорения прироста выручки на долгосрочную оценку компании сглажено снижением рентабельности и, опосредованно, рисками ухудшения среднесрочной статистики соотношения чистого денежного потока к выручке", - пояснил эксперт.

Прогноз на завтра

По мнению Александра Бахтина, завтра внимание рынков будет приковано к статистике из Штатов: будут обнародованы индексы ожиданий потребителей от Мичиганского университета и данные по потребительским расходам в июле. Кроме этого, состоится выступление Джерома Пауэлла, "которое может пролить свет на дальнейшие перспективы ДКП", отмечает Бахтин. Согласно оценкам "Фридом финанс", целевые диапазоны закрытия торгов пятницы для индекса Мосбиржи и курсов валют составляют 3800-3900 пунктов, 73,95-74,80 рублей и 86,90-87,55 рублей за доллар и евро соответственно.