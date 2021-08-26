Силуанов: объем мировой антикризисной поддержки приводит к росту инфляционного давления

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным и приводит к увеличению инфляционного давления. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ со ссылкой на слова главы министерства Антона Силуанова.

"Мы видим, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, приводит к увеличению инфляционного давления. В связи с этим необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета и т. д.", - цитирует Минфин слова Силуанова со встречи министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС в преддверии саммита лидеров стран этого объединения, который состоится 9 сентября 2021 года.

По данным Минфина РФ, впервые за много лет руководители финансовых ведомств приняли совместное заявление с обзором текущего состояния мировой экономики и принимаемых мер в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса. "Заявление содержит не только антикризисные меры, но и консолидированную позицию стран "пятерки" по актуальным вопросам глобальной повестки, включая единые подходы к сокращению и регулированию углеродных выбросов. Партнеры высказали озабоченность по поводу расхождения траекторий восстановления в развитых и развивающихся странах, существенных рисков продолжительного применения антикризисных мер, которые могут привести к перегреву экономики и сопровождаться накоплением дисбалансов", - говорится в материалах.

Отмечается, что важными результатами финансового трека в рамках индийского председательства в БРИКС стали договоренности о развитии таможенного сотрудничества (с перспективой подписания соответствующего межправительственного соглашения БРИКС уже в этом году), а также согласование технического доклада в сфере инновационных моделей финансирования социальной инфраструктуры и использования цифровых технологий.

Баланс между ростом экономики и темпами инфляции

Россия, выходя на бюджетное правило, стремится сохранить баланс между экономическим ростом и темпами инфляции, отметил Силуанов.

"Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, выходя на бюджетное правило при формировании бюджетной политики", - цитирует Минфин слова Силуанова.

По словам Силуанова, в российской экономике успешно проводится контрциклическая политика, при этом рост экономики в I полугодии 2021 года достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его. Кроме того, Силуанов отметил важность цифровизации социальных услуг и привлечения частного сектора к финансированию социальных проектов.

Следующую встречу финансового трека БРИКС планируется провести на полях годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка в октябре 2021 года.