Россия полностью снимает ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Россия с пятницы полностью снимает ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Соответствующее решение в середине августа принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это первые три страны, с которыми Россия полностью возобновила авиасообщение с начала введения ограничений на фоне пандемии, на всех остальных пока действует механизм квотирования перелетов. Более того, с сегодняшнего дня оперштаб принял решение об увеличении квот на регулярные рейсы в Египет.

На данный момент ни одна авиакомпания не сообщила о дополнительном запуске рейсов в эти страны. Полеты в Прагу осуществляет "Россия" из Санкт-Петербурга, из Москвы - "Аэрофлот" и Czech Airlines. Чехия остается закрытой страной для туристов: въехать в страну может только пассажир с гражданством или видом на жительство, а также направляющийся на учебу или лечение.

Южная Корея также полностью закрыта для туристов. Всем въезжающим (это только граждане или пассажиры с видом на жительство) необходимо будет пройти 14-дневный карантин. Более того, страна еще в апреле 2020 года отменила безвизовый режим с Россией и приостановила выдачу виз. Рейсы в страну выполняет только "Аэрофлот".

Что касается Доминиканы, то полеты туда были открыты с начала августа, рейсы в страну выполняет только чартерная Azur Air. О своем интересе к направлению также заявлял "Аэрофлот", но пока компания не анонсировала точную дату старта полетов.

Рейсы на египетские курорты

По решению оперштаба Россия с 27 августа в три раза увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх - с пяти до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте. Более того, авиакомпании смогут запустить рейсы в эти два египетских города из каждого российского региона, из которого разрешены международные полеты с частотой раз в неделю на каждом направлении.

На данный момент Росавиация еще не утвердила список авиакомпаний и маршруты, по котором будут возобновлены полеты. Ранее все доступные квоты на полеты в Египет выбрала авиакомпания "Россия". Авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх возобновили с 9 августа. Но речь пока идет только о регулярных полетах, чартерные перевозки, прекращенные в ноябре 2015 года после крушения самолета "Когалымавиа" над Синаем, не возобновлены.