Исследование: продажи детских гаджетов с функцией отслеживания выросли за год втрое

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Спрос на брелоки-трекеры и умные часы с функциями прослушивания и трекинга в России в августе 2021 года в годовом сопоставлении вырос втрое. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании аналитического ресурса "Чек индекс" (проект крупнейшего оператора фискальных данных России, ИТ-компании "Платформа ОФД", обрабатывающей ежедневно более 45 млн чеков с 1 млн касс в стране). Эксперты сравнили продажи гаджетов в РФ за первые 20 дней августа в 2021 и 2020 годах.

"В преддверии учебного года родители активно покупают "умную" электронику для детей. В прошлом году фиксировался массовый интерес к детским часам с функциями прослушки и слежки, в этом году он сместился к брелокам-трекерам. Общий объем продаж "отслеживающих детей" устройств (умные детские часы и брелоки-трекеры) в августе оказался в три раза (на 230%) выше, чем в прошлом году", - говорится в исследовании.

Средний чек покупки умных детских часы часов составил 4 226 рублей, что на 33% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении вырос на 21%. В топ-продаж вошли детские умные часы с функциями прослушивания и трекинга. Средняя стоимость умных брелоков в августе этого года выросла на 48%, до 997 рублей. Объем продаж в денежном выражении увеличился на 992% (почти в 11 раз) относительно прошлого года. В топ-продаж вошли брелоки-трекеры с функцией определения местонахождения владельца устройства. Такие устройства точнее определяют местоположение ребенка, их удобно крепить на рюкзаки детей, пояснили эксперты.

При этом объем покупок, где брелоки-трекеры берут одновременно с умными часами, обладающими опцией автозвонков (возможность прослушки или видеопросмотра, без ведома ребенка), выросло за год в 4 раза (выше на 310%). Эксперты отмечают, то для многих родителей недостаточно одного устройства для отслеживания действий детей, нередко они недовольны качеством одного гаджета, поэтому приобретают другой для уверенности. "Еще в прошлом году, в преддверии учебного года, в августе, фиксировался трех-четырехкратный рост спроса на детские умные часы. В этом году гораздо сильнее вырос спрос на дополнительные, более "бюджетные" решения по отслеживанию местонахождения ребенка - трекеры. Несмотря на высокую базу продаж в прошлом году", - говорится в исследовании.

Новые решения

"Общий интерес к умным гаджетам для детей также возрастает с каждым годом, в основном за счет появления новых предложений и оригинальных решений, причем как от мировых брендов, так и отечественных производителей. Этому способствует в том числе растущий интерес потребителя к системам и приборам сегмента "умного" дома (в этом секторе потребительской электроники объем покупок также вырос за год в 1,5-1,6 раза)", - пояснили эксперты.

Так, средний чек покупки "умных" настольных ламп вырос на 10%, до 3 157 рублей. Объем продаж в денежном выражении увеличился на 310%. В топе продаж - устройства с автоподбором освещенности и голосовым управлением, отметили эксперты. "Умные" пеналы стали дешевле в этом году на 4% и стали стоить в среднем 1 210 рублей. Объем продаж в денежном выражении вырос на 285%. Наибольшим спросом пользуются пеналы с функцией зарядного устройства. Средняя стоимость 3D-ручки выросла на 5%, до 1 098 рублей. Объем продаж в денежном выражении вырос на 18%.

Популярностью пользуются также электрические детские зубные щетки, средний чек покупки которых вырос на 18% и составил 1 454 рубля. Объем продаж в денежном выражении оказался на 54% выше, чем в прошлом году. В топ продаж вошли электрические зубные щетки с двумя насадками.