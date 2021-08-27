"Известия": "Лаборатория Касперского" выявила более 100 атак через почту на компании с мая

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" предотвратила более 100 атак на российские компании через электронную почту с мая по июль 2021 года. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на руководителя отдела развития методов фильтрации контента в "Лаборатории Касперского" Алексея Марченко.

В последнее время атаки на деловую электронную почту (Business Email Compromise, BEC) участились, рассказал газете Марченко. По его словам, нападениям подвергались компании из сферы авиаперевозок, промышленности, ритейла, IT и доставки. Эксперт отметил, что чаще всего жертвами становятся сотрудники, у которых есть доступ к финансам и важным документам.

"Зачастую для проведения ВЕС-атак злоумышленники используют взломанные аккаунты сотрудников или адреса, визуально похожие на официальную почту компании, но отличающиеся на несколько символов. Обычно злоумышленники хорошо осведомлены о структуре компании и ее процессах, а также знают, как использовать приемы социальной инженерии. Некоторые такие атаки становятся возможными из-за того, что преступники с легкостью находят в открытом доступе имена и позиции сотрудников, их местоположение, даты отпусков и списки контактов", - пояснил Марченко газете.

Подготовка таких атак занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, эти нападения могут привести к многомиллионному ущербу компаний, добавил эксперт.