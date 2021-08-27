Опрос: большинство россиян экономят на отпуске и развлечениях

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Около половины россиян экономят на отпуске, путешествиях, одежде и салонах красоты, показал проведенный Райффайзенбанком опрос (есть в распоряжении ТАСС). При этом большинство (65%) опрошенных сокращают свои расходы на развлечения и рестораны.

"Основная статья экономии - это развлечения и рестораны, в этом готовы себе отказать 65% опрошенных. Еще 52% экономят на отпуске и путешествиях, а 47% - на одежде и обуви. Почти столько же россиян стараются меньше тратить в салонах красоты и парикмахерских", - прокомментировали в Райффайзенбанке итоги опроса. При этом 31% респондентов заявили, что также экономят на продуктах, а 17% - на медицине.

На постоянной основе экономит каждый второй россиянин, еще 27% начали делать это в 2021 году, показал опрос. Около 20% респондентов признались, что не экономят совсем, еще 2,6% перестали экономить в этом году.

Рост расходов и отказ от экономии

Также 43% опрошенных россиян заявили, что столкнулись с ростом расходов. Так, у большинства респондентов расходы выросли до 30%, еще у 9% опрошенных траты увеличились вдвое и больше. Основной причиной увеличения расходов респонденты назвали рост цен. Вторым по значимости фактором стал ремонт, а третьим - рождение детей. Более половины респондентов отметили увеличение цен на основные товары и услуги на 10-30%. При этом 27% россиян полагают, что цены выросли на 30-50%

"Также россияне рассказали, как они смогли отказаться от экономии. Большинству для этого потребовалось привести в порядок свой бюджет и грамотно его распределить - так ответили 60% респондентов. 14% стали больше зарабатывать, 6% закончили ремонт и только 2,6% сделали это после выплаты кредитов", - отметили в Райффайзенбанке.

Вместе с тем опрос показал, что подавляющее большинство опрошенных никак не защищают свои сбережения от инфляции. Только 10% респондентов сообщили, что распределили накопления по валютам для снижения рисков. Еще 13% инвестируют деньги, а 26% открыли вклад или накопительный счет, 8,5% вложились в недвижимость.

"Основа любой финансовой стратегии - это планирование и грамотное распределение ресурсов. Нужно учесть все источники доходов и оценить расходы, чтобы найти сильные и слабые стороны. После этого можно распределять бюджет и выбирать нужные финансовые инструменты. Это могут быть карты с кешбэком, накопительные счета и вклады, инвестиции. На первом этапе важно сформировать подушку безопасности - это сумма оценивается в 6-9 ваших зарплат. После этого можно думать об инвестициях - чтобы эта статья не ударила по бюджету, заходить в рынок следует постепенно", - дал совет руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев, слова которого привела пресс-служба банка.

Опрос был проведен в августе среди более 1,5 тыс. россиян старше 18 лет в крупнейших городах страны.