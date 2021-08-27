В Совфеде предложили разрешить бизнесу автоматически аннулировать электронную подпись

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает правительству упростить для предпринимателей процедуру аннулирования электронной подписи через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕГПУ) в целях борьбы с мошенниками. Копия письма, направленного зампреду правительства - руководителю аппарата кабмина Дмитрию Григоренко и главе Минцифры Максуту Шадаеву, есть в распоряжении ТАСС.

"В предпринимательском сообществе сформирован острый запрос на установление механизма, при котором на ЕГПУ будет возможность сообщить об обнаружении электронной подписи, данные о которой выявил правообладатель, но которая не размещена на ЕГПУ, а также механизма, при котором при аннулировании электронной подписи на ЕГПУ указанная подпись автоматически теряла свою юридическую силу не только для удостоверяющих центров, но и для Федеральной налоговой службы", - говорится в документе.

По словам Кутепова, указанная мера должна помешать мошенникам направлять в налоговую инспекцию фиктивные декларации с поддельной электронной подписью. "В настоящее время необходимо найти удостоверяющий центр и прибыть в тот субъект Российской Федерации, где этот центр находится, для аннулирования электронной подписи, что влечет дополнительные затраты для бизнеса и потерю времени при мероприятиях по защите бизнеса", - подчеркнул Кутепов.

Как объяснил сенатор, есть случаи, когда удостоверяющие центры и после приостановки своей деятельности удостоверяют электронную подпись. По мнению Кутепова, в данном случае бизнес может защититься только одним способом - систематически запрашивать все удостоверяющие центры (действующие и деятельность которых приостановлена) для проверки наличия электронных подписей. Это влечет дополнительные, иногда очень существенные расходы для бизнеса, уточняет Кутепов. "На практике отмечены ситуации, при которых аккредитованный удостоверяющий центр не направляет данные в единую систему идентификации и аутентификации данные, и на ЕГПУ не отображаются все выданные электронные подписи. В результате ущерб от использования поддельной электронной подписи выражается в предъявлении необоснованных требований к организациям об уплате налогов (как правило НДС)", - говорится в письме.

"Таким образом, организация, добросовестно ведущая предпринимательскую деятельность, оказывается в "замкнутом круге", в котором сначала необходимо выявить наличие поддельной электронной подписи, найти удостоверяющий центр, в котором такая подпись была удостоверена, найти организации, по сделкам с которыми предъявляются вымышленные налоги, доказать налоговым органам, что таких сделок фактически не осуществлялось. Необходимо учитывать, что в период совершения указанных мероприятий может возникнуть новая цепочка "сделок" с применением поддельной электронной подписи", - уточняет сенатор.