РБК: большинство россиян не хотели бы работать с родственниками в одной компании

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян не хотели бы работать в одной компании с членами семьи. Но более половины респондентов (56%) согласились бы работать с друзьями, сообщает в пятницу РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Быть коллегами с мужем или женой хотят 30% опрошенных. Ответившие отрицательно считают, что личные отношения могут мешать работе, а работа будет осложнять личные отношения.

Против работы с отцом и матерью выступили 28% и 21% респондентов соответственно. "Мы представители разных поколений и не всегда хорошо понимаем друг друга", - пояснил свой ответ один из участников опроса.

Работать в подчинении у лучшего друга или подруги готов 41% опрошенных, а взять к себе в подчиненные друзей согласились бы 46% россиян.

Более половины опрошенных (51%) давали рекомендации знакомым или родственникам, еще 44% заявили, что не делали этого. Наиболее охотно рекомендовали знакомых люди в возрастной категории от 45 лет (59%).

Опрос проводился в 405 населенных пунктах во всех округах России, в нем участвовали 4 800 человек.