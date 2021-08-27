Исследование: женщины в России стали чаще мужчин работать фрилансерами

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Число занятых во фрилансе женщин в России превзошло число мужчин, оказывающих услуги в такой форме: 54% против 46%. Об этом говорится в исследовании фриланс-биржи FL.ru, входящей в IT-холдинг TalentTech.

Исследование проводилось на основе внутренних данных платформы о более чем 2,5 млн зарегистрированных пользователей.

"Доля женщин, которые работают на фрилансе, в 2021 году превзошла мужчин и составила 54%. Число женщин изменилось и среди заказчиц фриланс-услуг - их стало 34%", - отмечается в материалах, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Как отметил генеральный директор фриланс-биржи Анатолий Орлов, исторически фриланс был распространен именно среди мужчин. "Для сравнения в 2011 году соотношение составляло 63% и 37% в пользу исполнителей-мужчин. Пандемия ускорила процесс выравнивания долей и даже привела к преобладанию женщин", - сказал он.

В топ-5 категорий, в которых работают женщины-фрилансеры вошли "Обучение и консультации", "Тексты", "Переводы", "Архитектура и интерьер", "Аутсорсинг и консалтинг". Наибольший прирост в количестве женщин-фрилансеров в 2021 году был в категориях "Разработка игр" (число исполнительниц увеличилось в 2 раза), "Инжиниринг" (рост на 30%), "Обучение и консультации" (рост на 20%).

При этом с каждым годом становится все больше женщин, занятых в сфере технологий. Доля исполнительниц в специализациях, связанных с IT, сейчас составляет 35%.

Заработки на фрилансе

В исследовании также раскрыли средние чеки заказов женщин-фрилансеров в 2021 году. В категории "Мобильные приложения" средний чек составил более 15 тыс. рублей, в "Аудио/видео" - свыше 13 тыс. рублей, в "Разработке сайтов" - почти 9 тыс. рублей.

В отличие от мужчин у женщин-исполнителей рейтинг на бирже примерно на 2% выше. Женщины на 16% чаще ставят аватарки, а также ведут более короткие переписки с заказчиками - количество сообщений в рамках одного диалога на 20% меньше, добавляется в исследовании.

FL.ru основана в 2005 году. Это крупнейшая русскоязычная биржа удаленной работы, лидер по трафику и выручке среди ресурсов по поиску удаленных сотрудников. Специализируется на IT и digital-профессиях и заказах на дизайн, программирование, разработку сайтов.