Предприниматели Москвы получили 16,5 млрд рублей кредитов с гарантийной поддержкой

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Предприниматели столицы с начала 2021 года получили кредиты на 16,5 млрд рублей по программе гарантийной поддержки сообщается на портале мэра и правительства Москвы в пятницу.

"Столичные предприниматели с начала 2021 года получили кредиты на сумму 16,5 млрд рублей по программе гарантийной поддержки. Ее реализует Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, он выступает поручителем компаний, у которых недостаточно собственного обеспечения для получения заемного финансирования. Почти 60% выданных в 2021 году кредитов с помощью гарантийной поддержки московские предприниматели получили еще и по льготным ставкам", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, за семь месяцев фонд выдал поручительства на 7,9 млрд рублей, под которые столичный бизнес получил 16,5 млрд рублей заемного финансирования."Это на треть больше, чем за аналогичный период 2020 года. Из них около 6 млрд рублей предприниматели получили по льготной ставке за счет субсидии Москвы, а еще 3,8 млрд рублей - по льготной ставке за счет федеральных субсидий", - приводится в сообщении комментарий Фурсина.

Чаще всего бизнес берет кредит при нехватке оборотных средств, на эти цели фонд предоставил две трети поручительств. Среди получателей гарантийной поддержки 65% - торговые компании, 16% - производственные и инновационные, 8% предприятий работают в сфере услуг, 5% - строительства, 3% - транспорта и связи, 2% - здравоохранения, 1% - в прочих сферах. Уточняется, что 89% выданных средств с гарантийной поддержкой приходится на микро- и малые компании.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выдает малому и среднему бизнесу поручительства в качестве обеспечения по кредитам, гарантиям, займам, лизингу, факторингу, аккредитивам. Средний размер поручительства - 20 млн рублей, его максимальная сумма покрытия — 70%, но не более 100 млн рублей, ставка — от 0,5% годовых.