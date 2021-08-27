Центробанк КНР призвал граждан страны "держаться подальше" от биткойна и криптовалют

ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Замглавы департамента защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг Народного банка Китая (Центробанк страны) Инь Юпин в пятницу призвал граждан страны "держаться подальше" от биткойна и других криптовалют для сохранения своих сбережений.

"В очередной раз напоминаем широким массам о том, что биткойн и другие виртуальные валюты не являются законным платежным средством и не подтверждены реальной стоимостью", - приводит его слова портал People's Daily.

"Сделки с криптовалютами являются в чистом виде спекулятивными инвестициями. Людям необходимо крепко осознать высокую степень риска, держаться от них подальше и тем самым защитить свои кошельки", - сказал представитель ЦБ.

23 августа стоимость биткойна впервые с мая превысила отметку в $50 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".