"Газпром нефть" после модернизации своих НПЗ намерен развивать их в сторону нефтехимии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть" после завершения модернизации своих НПЗ в России в 2025 году будет развивать их в сторону нефтехимии. Рассматриваются и варианты перепрофилирования установок, сообщил журналистам директор дирекции переработки нефти и газа "Газпром нефти" Михаил Антонов.

"Дальнейшее развитие будет идти в сторону нефтехимии. В частности, мы рассматриваем перепрофилирование каталитического крекинга Омского НПЗ в нефтехимический профиль", - сказал он.

Еще одно перспективное направление развития НПЗ компании - это увеличение производства водорода. "Газпром нефть" расширит его выпуск к 2025 году, после чего будет изучать возможность его реализации на рынке, в том числе в транспортной отрасли.

"Сегодня НПЗ компании являются одними из крупнейших производителей водорода в России, которые выпускают более 100 тыс. т водорода в год путем парового риформинга метана. Этот водород используется в процессах облагораживания топлива - гидроочистки. Мы планируем расширить это производство к 2025 году, в первую очередь для собственных нужд, но рассматриваются варианты альтернативного использования, например в транспортной отрасли", - отметил он.

Наращивание переработки нефти

"Газпром нефть" планирует нарастить переработку нефти в 2021 году на 6% на собственных НПЗ в России. При этом выпуск бензина и дизельного топлива вырастет на 5%, а керосина на 28%. Тем самым компания превысит докризисные показатели 2019 года, сообщил Антонов. В компании уточнили, что объем переработки в 2021 году вырастет до 31,5 млн тонн.

"Наши заводы "гибкие" - у нас есть возможность повышать выпуск дизельного топлива, бензина, керосина. Мы видим запрос рынка, в том числе готовы оперативно отреагировать на рост потребления авиационного керосина. Планируем, что в 2021 году наши российские НПЗ увеличат производство автобензина и дизельного топлива на 5% и до 28% - авиакеросина. Говоря в абсолютных величинах - это выше уровня 2019 года", - сказал он.

"По итогам 2021 года "Газпром нефть" планирует рост объема переработки на российских НПЗ на порядка 6% в сравнении с 2020 годом, плановый объем производства также превосходит результат допандемийного 2019 года. Рост обеспечат проекты модернизации, в том числе комплекс "Евро +" Московского НПЗ", - добавил Антонов.

Топ-менеджер также рассказал, что компания приняла ряд мер, чтобы наполнить российский рынок бензинов в августе и сентябре - в период максимального спроса. В августе был наращен до максимального объем переработки на всех НПЗ и увеличены поставки бензина на внутренний рынок более, чем на 40 тыс. т.

"В качестве дополнительной меры компания также перенесла на четвертый квартал плановые ремонты на Омском НПЗ. В сентябре благодаря реализации программы мероприятий по оптимизации плановых ремонтов на Омском НПЗ будет увеличено производство бензина более чем на 100 тыс. т", - подчеркнул он.