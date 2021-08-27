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Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,33%

Индекс РТС вырос на 0,48%

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,33% и достиг отметки 3864,11 пункта, индекс РТС поднялся на 0,48%, до 1642,58 пункта.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 3861,66 пункта (+0,26%), а индекс РТС продолжал расти и достиг 1643,02 пункта (+0,5%).

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE росла на 1,67% - до $72,26 за баррель. Нефть сорта WTI дорожала на 1,82% и торговалась на уровне $68,65 за баррель.

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