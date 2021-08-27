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В ЦБ РФ назвали условие, при котором ребенок может открыть счет в банке

Это возможно только при письменном согласии родителей, говорится в информационном письме Банка России
© Максим Чурусов/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Дети в возрасте с 14 до 18 лет могут открывать счета в банках, однако для этого потребуется письменное согласие родителей или опекунов. Об этом говорится в опубликованном информационном письме Банка России.

"Банкам следует учитывать, что ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может открывать счета только при наличии письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя. Законные представители ребенка имеют право получать сведения как о его счетах, так и о вкладах, а также совершаемых по ним операциях", - отметили в пресс-службе регулятора.

При этом по общему правилу несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей, но вправе открывать вклад самостоятельно. Однако заключение договора банковского счета Гражданский кодекс не называет в числе сделок, которые несовершеннолетние могут совершать без согласия родителей, усыновителей и попечителя, уточнили в ЦБ.

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