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ЦБ РФ купил на внутреннем рынке валюту на 14,3 млрд рублей

За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 322,5 млрд рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 26 августа на сумму 14,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 25 августа, также составлял 14,3 млрд рублей.

Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 322,5 млрд рублей.

Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 685,8 млрд рублей.

Такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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