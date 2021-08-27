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"ВТБ Мобайл": звонки с подменных номеров в 2021 году участились вдвое

На вызовы с подменных номеров либо с некорректной нумерацией приходится около 60% заблокированных входящих звонков

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Абоненты "ВТБ Мобайл" в 2021 году стали в два раза чаще получать звонки с подменных номеров либо с некорректной нумерацией. Об этом сообщается в пресс-релизе ВТБ.

"По данным аналитиков "ВТБ Мобайл", в 2021 году абонентам мобильного оператора стали в два раза чаще звонить с подменных номеров либо с некорректной нумерацией. На такие вызовы сегодня приходится около 60% заблокированных входящих звонков и лишь 20% совершаются из нелегальных кол-центров", - отмечается в сообщении.

В прошлом году 50% нежелательных звонков составляли прозвоны из мошеннических кол-центров (с помощью устройств для агрегации SIM-карт), а 30% приходилось на звонки с подменных номеров, уточняется в релизе.

ВТБ запустил мобильного оператора "ВТБ Мобайл" в 2019 году. "ВТБ Мобайл" ввел специальную систему мониторинга мошеннических атак в прошлом году. С ее помощью оператор анализирует все входящие голосовые звонки и блокирует нежелательные.

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