"Газпром" собрал данные о числе негазифицированных домов в зоне присутствия ГРО группы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. "Газпром", Минэнерго РФ и регионы России совместно завершили сбор данных о числе негазифицированных домовладений в зоне присутствия газораспределительных организаций (ГРО) группы. Об этом говорится в сообщении газового холдинга.

"Газпром" совместно с администрациями субъектов РФ и Министерством энергетики РФ завершил консолидацию данных о количестве негазифицированных домовладений в зоне присутствия газораспределительных организаций группы "Газпром". Ведется предварительный сбор заявок потенциальных потребителей на подключение к газовым сетям", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что финансирование программы развития газоснабжения и газификации в 2021-2025 годах будет в 2,9 раза выше, чем в 2016-2020 годах. Более двух третей инвестиций предназначено для сельских территорий, а к 2026 году в 35 регионах РФ технически возможная сетевая газификация будет полностью завершена.

Единый оператор газификации, которым была выбрана компания "Газпром газификация", будет строить газопроводы-отводы, ГРС, межпоселковые газопроводы и газораспределительные сети - вплоть до границ земельных участков, подчеркнул "Газпром".

"Это даст возможность значительно синхронизировать работу по сооружению объектов газификации, серьезно оптимизировать расходы на строительство, существенно сократить время на подключение потребителей к сетям", - говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время в регионах РФ ведется работа по формированию новых или актуализации действующих топливно-энергетических балансов (ТЭБ), на основе которых будут разрабатываться и актуализироваться программы развития газоснабжения и газификации субъектов РФ, сказано в сообщении.