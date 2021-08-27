В Росавиации предложили увеличить количество рейсов в Египет

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Росавиация предлагает увеличить количество регулярных рейсов в Египет, а также выступает за начало чартерных полетов в страну. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Агентством проводится работа с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по внесению предложений в оперативный штаб об увеличении количества регулярных и начале чартерных рейсов в курортные города Египта, как из Москвы, так и из других регионов страны", - отмечается в сообщении.

Девять российских авиакомпаний смогут запустить регулярные рейсы из России на египетские курорты, в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, следует из сообщения Росавиации. Так, из Москвы полеты запустят "Аэрофлот" и S7, "Россия", которая уже летает в Египет, увеличит частоту полетов. Из регионов запустят полеты "Уральские авиалинии", Azur air, Nordwind, "Икар", Red Wings, S7, "Ямал".

"Авиакомпаниям будет предоставлено право осуществлять один рейс в неделю на каждом маршруте в Хургаду и Шарм-эш-Шейх [из 49 регионов]. Также на маршрутах Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх увеличивается количество рейсов, с 5 до 15 рейсов в неделю".