Кабмин выделил 1 млрд рублей на ввод в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство РФ направляет более 1 млрд рублей на транспортировку и монтаж нового модульного зимовочного комплекса антарктической станции "Восток". Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

"Решение поможет создать комфортные условия для работы российских полярников, будет способствовать реализации Стратегии развития деятельности России в Антарктике, которая, среди прочего, предусматривает укрепление материально-технической инфраструктуры и модернизацию полярных станций", - говорится в сообщении.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2024 году. При этом погодные условия позволяют проводить монтажные работы только несколько недель в году, когда температура в районе станции повышается до минус 35 градусов. Транспортировка зимовочного комплекса планировалась еще в прошлом году, но ее перенесли из-за поломки судна, которое должно было доставить конструкцию из Санкт-Петербурга в Антарктику.

В целом работа над новым комплексом завершилась в августе 2020 года. Он состоит из 133 модулей различного назначения. В их числе - жилые помещения, лаборатории, гаражи. Длина конструкции составляет 140 м, а ее общая площадь превышает 1,9 тыс. кв. м. В комплексе смогут проживать 35 человек в сезонный период и 15 человек - в зимовочный. Станция будет стоять на опорах высотой 3 м, что позволит ей оставаться незанесенной снегом на протяжении многих лет.

Станция "Восток" основана 16 декабря 1957 года. На данный момент она является единственной российской внутриконтинентальной антарктической станцией. Сейчас ее инфраструктура нуждается в полной замене. Старые здания находятся не только в аварийном состоянии, но и частично или полностью погружены под слой снега толщиной 3-5 м.