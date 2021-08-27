Сборы российского кино за восемь месяцев 2021 года составили 9 млрд рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сборы российского кино к августу 2021 года достигли 9 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Фонда кино, представленные на дискуссии в рамках "Российской креативной недели" в пятницу.

Согласно презентации, представленной врио исполнительного директора Фонда кино Федором Сосновым, кассовые сборы в 2021 году по состоянию на 20 августа составили 9 млрд рублей, число зрителей - 33,7 млн.

Как ранее сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова, в 2020 году российские картины собрали почти 11 млрд рублей, их посмотрели более 42 млн человек.

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW), включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, продлится в Парке Горького в Москве до воскресенья. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения.