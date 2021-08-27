Абрамченко поддержала инициативу Шойгу о строительстве городов в Сибири

ОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко поддержала инициативу министра обороны Сергея Шойгу о строительстве в Сибири 3-5 крупных городов, которые станут отраслевыми экономическими центрами. О своем отношении к этому предложению Абрамченко сообщила в пятницу журналистам во время командировки в Омск.

В начале августа Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН заявил, что в Сибири необходимо построить 3-5 городов с населением до 1 млн человек, которые станут крупными научно-промышленными и экономическими центрами.

"Я поддерживаю инициативы Сергея Кужугетовича, мы с ним накануне поездки в Омскую область встречались и проговаривали эти инициативы. Они ведь фактически воспроизводят развитие, которое было заложено в советское время с учетом потенциала Сибири. Это кластерный подход, развитие отдельных кластеров - промышленных, научно-технологических на территории российских субъектов", - сказала она.

По ее словам, в качестве территорий для реализации этих планов рассматриваются Ангаро-Енисейский макрорегион (входят Тува, Хакасия, Красноярский край, Иркутская область - прим. ТАСС) и территория Южной Сибири. "Но для того, чтобы привлекать новые кадры, нам необходима комфортная среда, - отметила вице-премьер. - Это значит, не должно быть никаких экологических проблем, должно быть новое современное жилье и среда, в которой люди будут с удовольствием жить и работать".

Ранее Абрамченко говорила, что проблемы экологии входят для жителей Сибири в тройку наиболее острых вопросов, и подчеркнула, что эти вопросы будут решаться в ускоренном режиме.