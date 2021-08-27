Губернатор Ямала призвал использовать гранты НКО для создания арт-резиденций

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО), которые регулярно получают региональные и федеральные гранты, необходимо привлекать к созданию арт-резиденций для более креативной реализации проекта. Такое мнение высказал ТАСС губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в пятницу в кулуарах фест-форума "Российская креативная неделя".

В 2020 году в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) открылась одна из первых в стране арт-резиденций, сеть которых была заложена на форуме "Таврида", со свободным творческим пространством, медиастудией и молодежном театром со зрительным залом, сценой и гримерной. Еще три аналогичных пространства будут открыты в ближайшие два года в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме.

"Мы стараемся реализовать проект по арт-резиденциям в плотном сотрудничестве с некоммерческими организациями. Это необходимо, чтобы арт-резиденция была не очередным бюджетным учреждением, а площадкой, где НКО, которые выигрывают гранты, создают свои центры креативных направлений. В итоге такие пространства пользуются спросом, люди приходят и с удовольствием освещают мероприятия арт-резиденций, билеты покупают даже. То есть эта история уже уходит на другое качество своей работы", - сказал он.

По словам Артюхова, арт-резиденции создаются в рамках развития креативных индустрий в округе. Такие пространства необходимы для молодежи от 18 до 30 лет, так как часто люди этого возраста желают заниматься чем-то современным и креативным, но для этого нет подходящей инфраструктуры или педагогов. В арт-резиденциях любой желающий сможет записывать песни, заниматься дизайн-проектами и репетировать постановки, уточнил глава Ямала.

"Креативная экономика - это, в первую очередь, люди. Поэтому наши усилия, региональных властей, должны быть направлены на то, чтобы максимально раскрывать возможности жителей, в первую очередь, конечно, молодежи. Поэтому на "Креативной неделе" мы обсуждаем, что можно дополнительно сделать в системе образования, в частности, в школах, учреждениях дополнительного образования, арт-резиденциях. <...> Мы в начале большого пути, но очевидно, что будущее экономики связано с креативными индустриями во многом, и это должно быть под нашим самым пристальным вниманием", - отметил Артюхов.

Российская креативная неделя (Russian Creative Week) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Ожидается, что за это время на площадке мероприятия соберутся лидеры 14 отраслей, входящих в "креативные индустрии" по международным стандартам. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.