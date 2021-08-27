Сельхозпредприятиям Ставрополья возместят затраты на производственную практику студентов

СТАВРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Ставропольским сельхозпредприятиям с 2022 года начнут возмещать затраты на оплату труда и проживание студентов, которые были привлечены для прохождения производственной практики, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

"Новое направление господдержки будет запущено в рамках реализации ведомственного проекта министерства "Содействие занятости сельского населения". С 2022 года министерство начнет компенсировать затраты организаций сельского хозяйства на оплату труда и проживание студентов, которые были привлечены для прохождения производственной практики. Размер субсидии составит до 90% понесенных сельскохозяйственным предприятием расходов", - пояснили в пресс-службе.

На новую меру поддержки в бюджете края предусмотрели около 900 тыс. рублей. Объем средств на 2023 год будет сформирован, исходя из заинтересованности предприятий в такой поддержке. "Многим сельхозпредприятиям региона только предстоит оценить преимущества участия в новой программе господдержки и не опасаться сложностей при оформлении документов. Так, в 2022 году планируется компенсировать затраты предприятий Александровского, Петровского, Ипатовского и Апанасенковского округов на оплату труда и проживание более 40 студентов Ставропольского аграрного университета, которых планируется привлечь для прохождения производственной практики", - приводит пресс-служба слова заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Олега Юрченко.

В Ставропольском крае специалистов агропромышленного комплекса готовят в 18 образовательных учреждениях. При этом потребность в специалистах массовых профессий в АПК края на сегодняшний день составляет более 9 тыс. человек. В первую очередь это трактористы-машинисты, операторы машинного доения и животноводческих комплексов, мелиораторы, рабочие растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, операторы животноводческих комплексов, а также рабочие без требования к квалификации.