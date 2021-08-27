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НБКИ сообщило о росте спроса на крупные займы в российских МФО в июле

В бюро отмечают, что 15,5% от поданных гражданами заявок на получение займа пришлось на суммы от 30 тыс. рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Россияне увеличили спрос на микрозаймы от 30 тыс. рублей. Так, в июле 2021 года 15,5% от поданных гражданами заявок на получение займа пришлось на суммы от 30 тыс. рублей, хотя год назад доля таких заявок составляла 13,1%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В бюро отмечают, что количество клиентов российских микрофинансовых организаций растет.

"Многие крупные МФО поощряют заемщиков с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР), предлагая им большие суммы и пониженные ставки. С учетом скорости и качества обслуживания, микрофинансирование становится все более популярным у разных слоев населения и помогает им в решении кратко- и среднесрочных финансовых задач", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу бюро Алексея Волкова.

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