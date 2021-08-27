РЖД удвоят количество мест в "Ласточке" Москва - Минск с 1 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. РЖД удвоят количество мест в поезде "Ласточка", который курсирует между Москвой и Минском, с 1 сентября, сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

По данным РЖД, заполняемость "Ласточек" Москва - Минск на многих рейсах больше 100%. Это связано с тем, что поезд совершает по пути ряд остановок, и пассажиры могут брать билеты на разные участки маршрута.

Впервые сдвоенным составом (10 вагонов) "Ласточка" отправится из Москвы в Минск и далее будет курсировать ежедневно.