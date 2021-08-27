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Ямал подал заявку на инфраструктурный кредит в 50 млрд рублей для СШХ

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) подало заявку на получение инфраструктурного кредита для строительства Северного широтного хода (СШХ), в частности, моста через Обь. Запрашиваемая сумма кредита составила 50 млрд рублей, сообщил ТАСС губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в кулуарах фест-форума "Российская креативная неделя".

"Заявка нами направлена на 50 млрд рублей. Там еще очень много разных развилок, еще впереди много работы. Но я уверен, что именно механизм инфраструктурного бюджетного кредита станет нам действенной помощью для запуска этого проекта", - сказал он.

Губернатор выразил надежду, что уже в 2022 году получится положить начало проекту СШХ. "Проект - долгожданный, мы видим, что он пользуется сейчас дополнительным вниманием со стороны всех ключевых участников. И президент в послании дал персональную задачу по этому проекту, и правительство сейчас очень активно включилось", - отметил Артюхов.

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.

Российская креативная неделя (Russian Creative Week) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Ожидается, что за это время на площадке мероприятия соберутся лидеры 14 отраслей, входящих в "креативные индустрии" по международным стандартам. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов и правительства Москвы. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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