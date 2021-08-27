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Пошлина на экспорт пшеницы с 1 по 7 сентября повысится до $39,4 за тонну

Пошлина на экспорт ячменя повысится с $26,6 до $27 за тонну, кукурузы - с $49,6 до $51,6 за тонну

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 1 по 7 сентября 2021 года включительно составит $39,4 против $31,7 за тонну неделей ранее, говорится в сообщении Минсельхоза.

Пошлина на экспорт ячменя повысится с $26,6 до $27 за тонну, кукурузы - с $49,6 до $51,6 за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $256,4 за тонну, на ячмень - при цене в $223,7 за тонну, на кукурузу - $258,8 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.

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