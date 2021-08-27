{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Белоруссии выпустили первый коньяк собственного производства

Коньяк назвали в честь промышленного реформатора и изобретателя Александра Скирмунта

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Первый белорусский коньяк был произведен на ОАО "Пинский винодельческий завод" (Брестская область), напиток получил название A. Skirmuntt в честь белорусского предпринимателя и изобретателя ХIХ века Александра Скирмунта. Об этом сообщили в государственном концерне "Белгоспищепром".

"Коньяк белорусский A. Skirmuntt произведен из молодого коньячного дистиллята, выдержанного с присутствием дуба. Благодаря территориальному происхождению винограда - самый юг Беларуси, Пинщина - напиток имеет особый цвет, вкус и аромат", - отмечается на официальном сайте белорусского производителя.

Глава концерна Анатолий Бубен представил первый белорусский коньяк президенту страны Александру Лукашенко. После доклада главе государства в эфире телеканала "Беларусь-1" руководитель "Белгоспищепрома" рассказал, что белорусский коньяк произведен из винограда сорта "Альфа" 2017 года. Бубен сообщил, что первый белорусский коньяк уже продается в фирменных магазинах концерна по цене 14-15 белорусских рублей (около $5-6). В концерне не сомневаются, что белорусский коньяк найдет своего потребителя не только в Белоруссии, но и за ее пределами. "Тем более не так уж его [коньяка] много. Надо цену поднимать, выводить его в премиальный сегмент и продавать. Это будет сувенир для туристов, кто захочет взять с собой какой-то подарок", - сказал Бубен. "Думаю, что мы будем цену поднимать - выводить его в сегмент "Хэннесси", "Курвуазье" и других видов дорогих коньяков", - отметил глава белорусского концерна.

По информации Пинского винодельческого завода, первые 30 га промышленного виноградника были заложены в 2003 году. Сейчас предприятие имеет у себя более 70 га виноградников с разными сортами винограда. За последние десять лет на юге Белоруссии произошли изменения в климатических условиях, являющиеся идеальными для созревания винограда с "коньячными" условиями, отмечают на белорусском предприятии.

Коньяк назвали в честь промышленного реформатора и изобретателя Александра Скирмунта (1798-1870). Им была изобретена установка по производству сахара-рафинада. Его выпарная установка непрерывного действия позволяла получать сахарный сироп в сотни раз быстрее, нежели традиционным методом. У Скирмунта были собственные винокурни, также он обладал опытом и знаниями, необходимыми для возделывания винограда.

Теги
Белоруссия
КМСП предоставит гарантии по программе льготного кредитования бизнеса на создание отелей
Гарантии корпорации позволяют предпринимателю получить заемное финансирование на льготных условиях при недостаточности залога компании по кредиту
Читать полностью