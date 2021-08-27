В Белоруссии выпустили первый коньяк собственного производства

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Первый белорусский коньяк был произведен на ОАО "Пинский винодельческий завод" (Брестская область), напиток получил название A. Skirmuntt в честь белорусского предпринимателя и изобретателя ХIХ века Александра Скирмунта. Об этом сообщили в государственном концерне "Белгоспищепром".

"Коньяк белорусский A. Skirmuntt произведен из молодого коньячного дистиллята, выдержанного с присутствием дуба. Благодаря территориальному происхождению винограда - самый юг Беларуси, Пинщина - напиток имеет особый цвет, вкус и аромат", - отмечается на официальном сайте белорусского производителя.

Глава концерна Анатолий Бубен представил первый белорусский коньяк президенту страны Александру Лукашенко. После доклада главе государства в эфире телеканала "Беларусь-1" руководитель "Белгоспищепрома" рассказал, что белорусский коньяк произведен из винограда сорта "Альфа" 2017 года. Бубен сообщил, что первый белорусский коньяк уже продается в фирменных магазинах концерна по цене 14-15 белорусских рублей (около $5-6). В концерне не сомневаются, что белорусский коньяк найдет своего потребителя не только в Белоруссии, но и за ее пределами. "Тем более не так уж его [коньяка] много. Надо цену поднимать, выводить его в премиальный сегмент и продавать. Это будет сувенир для туристов, кто захочет взять с собой какой-то подарок", - сказал Бубен. "Думаю, что мы будем цену поднимать - выводить его в сегмент "Хэннесси", "Курвуазье" и других видов дорогих коньяков", - отметил глава белорусского концерна.

По информации Пинского винодельческого завода, первые 30 га промышленного виноградника были заложены в 2003 году. Сейчас предприятие имеет у себя более 70 га виноградников с разными сортами винограда. За последние десять лет на юге Белоруссии произошли изменения в климатических условиях, являющиеся идеальными для созревания винограда с "коньячными" условиями, отмечают на белорусском предприятии.

Коньяк назвали в честь промышленного реформатора и изобретателя Александра Скирмунта (1798-1870). Им была изобретена установка по производству сахара-рафинада. Его выпарная установка непрерывного действия позволяла получать сахарный сироп в сотни раз быстрее, нежели традиционным методом. У Скирмунта были собственные винокурни, также он обладал опытом и знаниями, необходимыми для возделывания винограда.