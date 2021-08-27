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Шадаев: к концу 2024 года во всех школах и во всех учебных классах будет Wi-Fi

Глава Минцифры также добавил, что в стандарте предусмотрено оснащение всех входов и выходов в здании школы видеокамер

МОСКВА, 27 августа./ТАСС/. Во всех школах и учебных классах к концу 2024 года будет Wi-Fi. Об этом министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил во время форума "Время образование".

"Что мы поняли, когда мы занимались проектом подключения школ к интернету, - мы поняли, что интернет должен быть не просто в школах, он должен быть и в каждых классах. И в этом смысле в каждом учебном классе должна быть возможность подключиться, продемонстрировать какие -то мультимедийные, электронные ролики, материалы образовательные, и, собственно, в этом смысле, Минпросвещения с прошлого года нашли возможность и выделили ресурсы федеральные для того, чтобы к концу 2024 года во всех школах, во всех учебных классах был Wi-Fi. Естественно, Wi-Fi, который, прежде всего, нужен учителю для того, чтобы можно было просто и удобно подключаться к защищенному интернету", - отметил Шадаев.

Он также добавил, что в стандарте цифровой школы предусмотрено, что на всех входах и выходах в здании школы должны быть установлены видеокамеры. "Для того, чтобы обеспечить возможность контролировать вход-выход, и , возможно, с дальнейшем автоматическим оповещением родителей, что учащийся пришел в школу, ушел из школы, это очень важно", - пояснил Шадаев.

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РоссияШадаев, Максут Игоревич
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