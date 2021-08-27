РЖД в 2021 году получат более 60 новых двухэтажных вагонов увеличенного габарита

ЩЕРБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. РЖД рассчитывают в 2021 г. получить 63 новых двухэтажных вагона с увеличенным габаритом. Об этом в кулуарах выставки PRO//Движение.Экспо сообщил журналистам замгендиректора холдинга Дмитрий Пегов.

"Здесь представлен [вагон] в габарите Тб [расширенный габарит второго этажа вагона]. Очень удачно сходил на Байкал, даже нечего было и заводу сказать отрицательного. Сейчас те вагоны, которые были, запустили в Карелию. <…> Завод продолжает делать, ожидаем еще 63 вагона к концу года", - рассказал замглавы РЖД.

Новые двухэтажные вагоны по заказу РЖД производит "Трансмашхолдинг".

В августе РЖД предложили пассажирам новый круговой маршрут выходного дня с использованием новых вагонов: Москва - Петрозаводск - Сортавала - Выборг - Москва. Поезд будет курсировать до 27 сентября, отправляясь из Москвы вечером в пятницу и возвращаясь в столицу утром в понедельник.

Новые двухэтажные поезда

Вагоны "Трансмашхолдинга" этого типа состоят из 4-местных или 2-местных изолированных купе, расположенных на двух этажах. В каждом купе имеются места для лежания, стол, зеркала, полочки для мелких вещей, светильники, лестницы для подъема на верхнее место. Купе застеклены стеклопакетами. Купе оборудованы 2 розетками для подключения электробритв, мобильных и других устройств. В двухместных купе (СВ) каждое посадочное место оборудовано ЖК-дисплеем для просмотра видеопрограмм.

Доступ в купе осуществляется на основе индивидуальных магнитных ключ-карт.